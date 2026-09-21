В Приангарье школам рекомендовали отказаться от дней здоровья на природе из-за медведей

Власти Иркутской области рекомендовали образовательным учреждениям региона не проводить дни здоровья на природе и перенести их на территории школ в связи со случаями выхода медведей к людям. Об этом сообщает правительство области в своем канале в «Максе».

В ходе заседания рабочей группы по ситуации с выходом медведей к населенным пунктам в Приангарье сообщили, что в минувшие выходные поступило 180 сообщений о появлении хищников в регионе. При этом самая напряженная обстановка остается в Братском, Киренском, Слюдянском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах.

За три дня в Иркутской области ликвидировали 32 медведя, из них 14 только за прошедшие сутки.

«Всего с начала периода активности медведей добыто 212 особей»,— говорится в сообщении.

С 19 сентября на территории всего Приангарья действует режим повышенной готовности. Днем ранее, как писал «Ъ-Сибирь», после нападения медведей на людей в Байкальске с 19:00 ввели комендантский час. Находиться на улице и в парках в темное время суток в городе запрещено.

Александра Стрелкова