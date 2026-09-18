В Байкальске Иркутской области запретили посещение лесов из-за медведей

После нападения медведей на людей в Байкальске Иркутской области принят ряд ограничений. В городе с 19:00 по местному времени вводится комендантский час. Нахождение на улице и в парках в темное время суток запрещено, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, устанавливается запрет на посещение лесов, выгул домашних животных в лесополосе и на окраинах. Ранее глава Приангарья Игорь Кобзев предложил ввести на территории всей области режим повышенной готовности в связи с опасностью, которую стали представлять медведи.

По данным властей региона, ежедневно фиксируются 50—60 сообщений о появлении медведей в населенных пунктах и о встречах людей с хищниками в пригородных лесах. К настоящему времени в Приангарье убито 176 медведей, представляющих угрозу местным жителям.

Александра Стрелкова