Потерпевшие обжаловали приговор охотнику, застрелившему главу района Новосибирска

Обжалован приговор по делу о гибели на охоте главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба в октябре 2025 года. Потерпевших не устроило наказание, назначенное обвиняемому Евгению Пирко. Также они оспаривают определенную судом сумму компенсации, рассказал «Ъ-Сибирь» адвокат Евгений Фукс, представляющий интересы одного из потерпевших.

25 августа Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор Евгению Пирко, случайно застрелившему на охоте главу Ленинского района Александра Гриба. Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% жалования в доход государства. Суд частично удовлетворил иски вдовы и сына погибшего чиновника о компенсации морального вреда. Вместо заявленных 2,5 млн руб. они получат по 1 млн руб.

В прениях сторон прокурор запросил для охотника полтора года в колонии-поселении. Потерпевшие же потребовали для обвиняемого два года лишения свободы — это максимальное наказание по 109-й статье УК РФ, которая ему инкриминировалась. Сторона защиты просила суд ограничиться штрафом.

1 октября 2025 года в Доволенском районе Новосибирской области шла коллективная охота на косуль. В ней участвовали семь человек, включая Александра Гриба, возглавлявшего крупнейший район Новосибирска, и индивидуального предпринимателя Евгения Пирко. Инцидент произошел во время загона животных.

По материалам дела, обвиняемый увидел появившихся из рощицы косуль и, прицелившись через «оптику» карабина, стал палить по убегающим животным. При этом ствол мужчина направил за условные границы разрешенного направления ведения стрельбы — в сектор, где расположились другие охотники. В результате одна из пяти пуль попала в грудь находившегося на расстоянии около 420 м Александра Гриба. 59-летний чиновник скончался на месте, рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области, которое возбудило уголовное дело.

Илья Николаев