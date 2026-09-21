В Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Джорджеску
В Румынии задержан бывший кандидат в президенты Кэлин Джорджеску. Ему предъявлены обвинения в организации преступной группы и совершении мошеннических действий. Операцию провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) совместно с полицией.
Кэлин Джорджеску
Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters
Согласно заявлению силовиков, 21 сентября в Бухаресте и пригородах Могошоая, Чолпань и Буфтя прошли обыски. Помимо Кэлина Джорджеску, правоохранительные органы задержали еще двух человек: гражданина Румынии и гражданина Италии. Их имена не раскрываются.
По информации местных СМИ, в деле господина Джорджеску сумма ущерба от предполагаемых мошеннических операций составляет около 1,1 млн евро. Детали преступной схемы неизвестны.
Кэлин Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов 24 ноября 2024 года, однако позднее Конституционный суд аннулировал результаты. Поводом стали рассекреченные документы румынской разведки, в которых сообщалось о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» со стороны России и о массовой известности господина Джорджеску «благодаря преференциям» от TikTok. Против экс-кандидата выдвинули несколько обвинений. В мае 2025 года он заявил об уходе из политики.
В декабре 2024 года прокуратура Румынии проводила обыски по делу о возможном незаконном финансировании президентских выборов. Проверялось финансирование избирательной кампании средствами, полученными преступным путем и затем отмытыми. Этот эпизод относился к происхождению денег и финансированию выборов, а не к описанию мошеннических операций, фигурирующих в нынешнем расследовании.
В феврале 2025 года Кэлину Джорджеску предъявляли шесть обвинений, среди них — подстрекательство к действиям против конституционного строя, создание или поддержка фашистской организации, распространение ложной информации и незаконное финансирование. Поэтому прежние дела формировали отдельный контур претензий, связанный с политической деятельностью и выборами; детали предполагаемой схемы по новому делу и ее связь с этими эпизодами не раскрыты.