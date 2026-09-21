В Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Джорджеску

В Румынии задержан бывший кандидат в президенты Кэлин Джорджеску. Ему предъявлены обвинения в организации преступной группы и совершении мошеннических действий. Операцию провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) совместно с полицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэлин Джорджеску

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters Кэлин Джорджеску

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Согласно заявлению силовиков, 21 сентября в Бухаресте и пригородах Могошоая, Чолпань и Буфтя прошли обыски. Помимо Кэлина Джорджеску, правоохранительные органы задержали еще двух человек: гражданина Румынии и гражданина Италии. Их имена не раскрываются.

По информации местных СМИ, в деле господина Джорджеску сумма ущерба от предполагаемых мошеннических операций составляет около 1,1 млн евро. Детали преступной схемы неизвестны.

Кэлин Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов 24 ноября 2024 года, однако позднее Конституционный суд аннулировал результаты. Поводом стали рассекреченные документы румынской разведки, в которых сообщалось о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» со стороны России и о массовой известности господина Джорджеску «благодаря преференциям» от TikTok. Против экс-кандидата выдвинули несколько обвинений. В мае 2025 года он заявил об уходе из политики.