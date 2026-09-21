Самовыдвиженцы выиграли на выборах в горсовет Бердска в 14 округах из 27

Самовыдвиженцы получили большинство мест в новом составе горсовета Бердска — второго по численности населения города Новосибирской области. Они займут 14 депутатских кресел из 27.

Предварительные итоги голосования председатель избирательной комиссии Новосибирской области Наталья Кошкина подвела в ходе оперативного совещания у губернатора Андрея Травникова 21 сентября. По ее данным, кандидаты от КПРФ получили семь мандатов, единороссы — три, ЛДПР — два, «Новые люди» — один. Выборы в Бердске проходят только в одномандатных округах.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее в бердской организации «Единой России» (ЕР) произошел раскол. В результате члены партийной фракции в горсовете предыдущего созыва пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев, а ЕР пришлось набирать команду новых кандидатов.

В числе одержавших победу самовыдвиженцев — спикер горсовета предыдущего созыва Владимир Голубев.

Валерий Лавский