Лесные пожарные Свердловской области получили технику на 65 млн рублей

Работники Уральской авиабазы ко Дню работников лесного хозяйства получили 10 единиц новой спецтехники, стоимость которой составила 65 млн руб. из средств федерального бюджета, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Она поступит пожарным до наступления следующего пожароопасного сезона.

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Обновление автопарка затронет отделения в Ивделе, Сосьве, Туринске, Сысерти, Тугулыме и Березовском. «Для работы Уральской авиабазы закупили новые пожарные машины „Урал“, квадроциклы, прицепы, гусеничные тракторы — технику, которую можно использовать при создании минерализованных полос, а при пожаре доставлять воду в труднодоступные места»,— рассказал губернатор Денис Паслер.

Он также отметил, что леса занимают около 80% территории области — 15,1 млн га. В текущем году в регионе утвердили 2,3 тыс. маршрутов патрулирования лесов общей протяженностью около 120 тыс. км. 30 действующих лесничеств с начала 2026 года провели более 12 тыс. рейдов по контролю за состоянием лесного фонда.

В этом году пожароопасный сезон в Свердловской области начался 15 апреля. Посещать леса в этот период можно, но запрещается поджигать траву и разжигать костры, а мангалы нужно ставить подальше от зданий и построек. Особый противопожарный режим в регионе действовал с 25 апреля по 19 июня.

Ирина Пичурина