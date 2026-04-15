В Свердловской области начался пожароопасный сезон

В большинстве районов Свердловской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон, однако на севере региона он стартует 20 апреля, напомнили в областном департаменте информационной политики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С этого момента в лесах Среднего Урала будут обходить патрульные, с камер ведется мониторинг. К сезону готовы свыше 4,3 тыс. человек, 1,9 тыс. единиц техники.

Посещать леса в этот период можно, но запрещается поджигать траву и разжигать костры, а мангалы нужно ставить подальше от зданий и построек.

Ирина Пичурина

