В Свердловской области с 19 июня отменят особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим отменят в Свердловской области 19 июня. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Отмена режима означает снятие запретов на разведение костров и использование открытого огня, в том числе для приготовления пищи в мангалах и металлических емкостях, сжигание мусора, соломы и сухой травы на дачных участках, а также организацию туристических стоянок и ночлега вне специально оборудованных мест.

При этом в регионе продолжают действовать ограничения в рамках пожароопасного сезона. Власти напоминают, что мангалы и жаровни должны размещаться на расстоянии не менее пяти метров от строений, а в радиусе десяти метров не должно быть сухой травы и горючих материалов. Место открытого огня должно находиться не менее чем в 50 метрах от построек и 100 метрах от леса.

Ранее сообщалось, что 30 специалистов Уральской авиабазы направят в Красноярский край для помощи в тушении пожаров.

Полина Бабинцева