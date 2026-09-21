Госдолг Франции достиг максимума за 50 лет

Государственный долг Франции в 2026 году достигнет 119,3% ВВП. Это самый высокий уровень с 1978 года из-за дефицита бюджета. По данному показателю Франция занимает третье место среди стран еврозоны по уровню задолженности, уступая только Греции и Италии, сообщает Euractiv.

По информации источников агентства, в 2027 году госдолг может вырасти до 121,7% ВВП, что вдвое превышает целевой показатель в 60% ВВП, к которому должны стремиться страны-члены ЕС. Источники уточняют, что рост государственного долга Франции был «автоматическим» и «является следствием сохраняющегося высокого дефицита».

Согласно правилам ЕС, государственный дефицит не должен превышать 3% ВВП. При этом в 2025 году показатель составил 5,1% ВВП, а правительство Франции прогнозирует, что в этом году он достигнет 5,4%.

Французское правительство ожидает, что дефицит сократится до 5% в 2027 году, когда пройдут выборы президента и произойдет формирование нового правительства. Ранее, на прошлой неделе, представляя проект бюджета, премьер-министр Себастьян Лекорню заявил о предложениях по корректировкам и сокращениям на сумму 54 млрд евро в бюджете на 2027 год. При этом окончательные решения по наиболее социально острым вопросам, таким как сокращение налоговых льгот для пенсионеров, правительство представило парламенту страны.

Влад Никифоров