Австралия в 2029 году подаст заявку на вступление в Совбез ООН

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о планах страны вступить в Совет безопасности ООН. Заявку на одно из двух непостоянных мест, имеющихся у ее блока, планируется подать в 2029 году, сообщает агентство Reuters.

В кулуарах ежегодной встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке австралийский премьер сказал журналистам, что ожидает «очень сильной поддержки» от островных стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Он полагает, что заявке поспособствуют его отношения с мировыми лидерами. При этом опубликованный в понедельник опрос показал, что рейтинг одобрения Энтони Альбанезе на родине упал до самого низкого уровня, отмечает агентство.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных (Россия, КНР, США, Франция и Великобритания) членов и 10 непостоянных членов, пять из которых избираются ежегодно. Предыдущий двухлетний срок полномочий Австралии в Совбезе закончился в 2014 году. Еще одним кандидатом на место в 2029—2030 годах является Финляндия, которую выдвигает группа стран Западной Европы. Также выдвинут своих кандидатов группы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Тайное голосование по выбору непостоянных членов намечено на 2028 год.

Эрнест Филипповский