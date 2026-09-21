Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест на устойчивость к антибиотику

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали тест для выявления гена устойчивости к антибиотику метициллину на основе технологии CRISPR/Cas. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тест-система позволяет находить следы особого гена — mecA — у пациентов с подозрением на опасные инфекции, включая поражения головного и спинного мозга. Анализ объединяет две технологии: традиционный ПЦР-тест, который находит сам ген, и молекулярные «ножницы» CRISPR/Cas, которые с высокой точностью подтверждают его наличие.

Главная опасность mecA в том, что он делает бактерии полностью невосприимчивыми к широкой группе антибиотиков. Если вовремя не обнаружить этот ген, стандартное лечение не подействует.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что это первая в мире официально одобренная тест-система, которая использует технологию CRISPR/Cas для проверки устойчивости к антибиотикам в лабораторных условиях — in vitro. Новая разработка так же точна, как привычный ПЦР-тест, а в некоторых случаях даже превосходит его.