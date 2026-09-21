Канада и Франция создают совместную космическую программу

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились сотрудничать в областях космической инфраструктуры и бизнеса. Переговоры они провели на граничащей французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон, которая граничит с Канадой.

Как сообщает канадский телеканал CBC, Марк Карни заявил, что он и президент Франции поручат своим космическим ведомствам и министерствам обороны разработать и совместно использовать общую инфраструктуру, включая системы запуска космических аппаратов и наземные приемные сооружения. Региональной совместной комиссии по сотрудничеству между Атлантической Канадой и Сен-Пьер и Микелон будет поручено расширить работу «в области экономического роста, энергетического перехода и устойчивости к изменению климата». Торговые палаты двух стран подпишут соответствующее соглашение в ближайшие недели.

В канцелярии Эмманюэля Макрона уточнили, что Марк Карни — первый премьер-министр Канады, совершивший официальный визит в Сен-Пьер и Микелон. Господин Макрон — первый президент Франции, посетивший это место за более чем десятилетие.

Влад Никифоров