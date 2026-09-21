Канада и Франция создают совместную космическую программу
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились сотрудничать в областях космической инфраструктуры и бизнеса. Переговоры они провели на граничащей французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон, которая граничит с Канадой.
Как сообщает канадский телеканал CBC, Марк Карни заявил, что он и президент Франции поручат своим космическим ведомствам и министерствам обороны разработать и совместно использовать общую инфраструктуру, включая системы запуска космических аппаратов и наземные приемные сооружения. Региональной совместной комиссии по сотрудничеству между Атлантической Канадой и Сен-Пьер и Микелон будет поручено расширить работу «в области экономического роста, энергетического перехода и устойчивости к изменению климата». Торговые палаты двух стран подпишут соответствующее соглашение в ближайшие недели.
В канцелярии Эмманюэля Макрона уточнили, что Марк Карни — первый премьер-министр Канады, совершивший официальный визит в Сен-Пьер и Микелон. Господин Макрон — первый президент Франции, посетивший это место за более чем десятилетие.
Для Франции договоренность приходится на период наращивания военных космических возможностей: в ноябре 2025 года Эмманюэль Макрон объявил о выделении €4,2 млрд на военную космическую деятельность до 2030 года. На этом фоне участие министерств обороны в разработке общей инфраструктуры согласуется с курсом на развитие военных космических программ, а совместные системы запуска аппаратов и наземные приемные сооружения могут обслуживать не только коммерческие задачи.
Макрон объяснял увеличение расходов тем, что космос перестал быть убежищем и стал полем боя, где уже ведутся современные конфликты. Для Франции сотрудничество с Канадой дает дополнительный формат совместной работы над элементами космической инфраструктуры, связанными с запуском аппаратов и приемом данных.