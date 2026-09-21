«Нафтогаз» и венгерская MOL построят хранилища нефтепродуктов для Украины

Украинский «Натфтогаз» и венгерская компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов на территории Венгрии. Об этом сообщил и.о. главы правления украинской компании Сергей Федоренко.

Как сообщил господин Федоренко, новые объекты разместят рядом с украинско-венгерской границей для обеспечения нужд Украины.

«Реализация совместного проекта в перспективе не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией»,— указано в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».