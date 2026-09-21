На Камчатке ищут пропавшего возле вулкана туриста из Израиля

Спасатели начали поиски туриста из Израиля на Камчатке, который вовремя не вышел на связь. Его маршрут проходил в районе действующих вулканов. Об этом сообщает региональное управление МЧС в «Максе».

По информации ведомства, вечером 20 сентября зарегистрированный путешественник не сообщил о завершении маршрута: вулкан Горелый — вулкан Мутновский — Мутновская ГеоЭС.

Ночью 21 сентября на обследование территории выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России. Спасатели будут использовать для поисков БПЛА, которые задействуют при благоприятной погоде.