Во всех одномандатных округах Подмосковья лидируют кандидаты «Единой России»
Кандидаты от «Единой России» лидируют во всех 12 одномандатных округах Подмосковья на выборах в Госдуму. Партия также набирает больше 50% голосов на выборах в Мособлдуму после обработки 3,42% протоколов.
По данным ЦИК, на выборах депутатов Госдумы кандидаты «Единой России» побеждают в одномандатных округах Подмосковья с результатами от 36% до 59% голосов.
На выборах депутатов Мособлдумы после подсчета первых протоколов «Единая Россия» набирает 50,74% голосов. На втором месте — «Новые люди» (13,9%). В региональный парламент также проходят КПРФ (11,28%), ЛДПР (11,2%) и «Справедливая Россия» (5,19%).
По предварительным данным, на выборах в Госдуму «Единая Россия» побеждает в 161 одномандатном округе из 225.
В действующей модели выборов в Госдуму 225 из 450 депутатов избираются в одномандатных округах, а остальные 225 — по партийным спискам. Поэтому лидерство кандидатов в 12 округах Подмосковья относится к мажоритарной части представительства региона; итоговое число депутатов от партии зависит также от результата по списку.
Число округов не определяется текущим подсчетом голосов: его заранее рассчитывают по единой норме представительства, получаемой делением общего числа избирателей на 225 округов. Следовательно, результат в этих округах влияет на то, кто займет закрепленные за Подмосковьем мажоритарные места, но не меняет само число таких мест.