Во всех одномандатных округах Подмосковья лидируют кандидаты «Единой России»

Кандидаты от «Единой России» лидируют во всех 12 одномандатных округах Подмосковья на выборах в Госдуму. Партия также набирает больше 50% голосов на выборах в Мособлдуму после обработки 3,42% протоколов.

По данным ЦИК, на выборах депутатов Госдумы кандидаты «Единой России» побеждают в одномандатных округах Подмосковья с результатами от 36% до 59% голосов.

На выборах депутатов Мособлдумы после подсчета первых протоколов «Единая Россия» набирает 50,74% голосов. На втором месте — «Новые люди» (13,9%). В региональный парламент также проходят КПРФ (11,28%), ЛДПР (11,2%) и «Справедливая Россия» (5,19%).

По предварительным данным, на выборах в Госдуму «Единая Россия» побеждает в 161 одномандатном округе из 225.