Из-за атак в дни выборов были повреждены 74 здания с избирательными комиссиями

В 10 регионах России были повреждены и разрушены 74 здания, в которых находились территориальные и участковые комиссии, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

На брифинге госпожа Памфилова уточнила, что здания были повреждены из-за ракетных обстрелов, атак БПЛА «и иных чрезвычайных происшествий». По ее словам, в некоторых случаях территориальные и участковые комиссии располагались в одном здании. Для продолжения работы пострадавшие комиссии переводили в резервные пункты.

Больше всего таких объектов повреждено в Запорожской области — 17. В ЛНР повреждения получили 14 зданий, в Белгородской области — 13, в Херсонской области — 10. Также разрушения были зафиксированы в ДНР, Крыму, Краснодарском крае, Брянской, Самарской и Тюменской областях.