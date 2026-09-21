Из-за атак в дни выборов были повреждены 74 здания с избирательными комиссиями
В 10 регионах России были повреждены и разрушены 74 здания, в которых находились территориальные и участковые комиссии, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
На брифинге госпожа Памфилова уточнила, что здания были повреждены из-за ракетных обстрелов, атак БПЛА «и иных чрезвычайных происшествий». По ее словам, в некоторых случаях территориальные и участковые комиссии располагались в одном здании. Для продолжения работы пострадавшие комиссии переводили в резервные пункты.
Больше всего таких объектов повреждено в Запорожской области — 17. В ЛНР повреждения получили 14 зданий, в Белгородской области — 13, в Херсонской области — 10. Также разрушения были зафиксированы в ДНР, Крыму, Краснодарском крае, Брянской, Самарской и Тюменской областях.
Перевод в резервный пункт позволяет комиссии продолжить работу после того, как основное помещение становится недоступным, но не гарантирует непрерывного голосования. В отдельных округах Херсонской области участки почти повсеместно приостанавливали работу из-за угрозы беспилотников.
Замена помещения не устраняет инфраструктурные ограничения: в трех муниципалитетах ЛНР 14 участков подключали к альтернативным источникам питания после повреждения линий электропередачи. Угроза для персонала также может остановить работу — в Белокуракино сотрудники комиссии не могли покинуть здание во время атаки, а доступ к видеотрансляции с участков может быть ограничен.