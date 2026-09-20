Кадыров на выборах главы Чечни набирает 97,35% голосов
На выборах главы Чечни побеждает Рамзан Кадыров («Единая Россия»). После обработки 2,4% протоколов он получает 97,35% голосов.
Второе место на выборах главы республики получает кандидат от «Справедливой России» Исмаил Денильханов (1,53%), третье — кандидат от КПРФ Халид Накаев (0,98%).
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2011 года. На выборах 2021 года он победил с результатом 99,7% голосов.
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Как голосовала Россия
В 2026 году Рамзан Кадыров согласился выдвинуться от «Единой России» после поддержки Владимира Путина. Перед выборами 2021 года применялась та же конструкция: Путин рекомендовал Кадырову участвовать, после чего партия выдвинула его кандидатуру и единогласно поддержала ее.
Предыдущая кампания проходила при высокой явке: за два часа до закрытия участков в Чечне она превышала 93%, а после обработки 12,33% протоколов Кадыров получал 99,61% голосов; его соперники набирали менее 1%. Сам Кадыров в 2026 году заявлял, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжить уже проводимую работу.