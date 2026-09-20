Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2026 году Рамзан Кадыров согласился выдвинуться от «Единой России» после поддержки Владимира Путина. Перед выборами 2021 года применялась та же конструкция: Путин рекомендовал Кадырову участвовать, после чего партия выдвинула его кандидатуру и единогласно поддержала ее.

Предыдущая кампания проходила при высокой явке: за два часа до закрытия участков в Чечне она превышала 93%, а после обработки 12,33% протоколов Кадыров получал 99,61% голосов; его соперники набирали менее 1%. Сам Кадыров в 2026 году заявлял, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжить уже проводимую работу.