«Единая Россия» претендует на конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов 18—20 сентября, то есть партии могут отойти более 300 мест из 450 в нижней палате парламента.

После подсчета 24,20% протоколов «Единая Россия» набирает 56,84% — это примерно 125 парламентских мандатов. По одномандатным округам после подсчета 24,56% бюллетеней представители партии получают 181 место.

В общей сложности это уже 306 мандатов. К ним следует добавить места, которые отойдут «Единой России» после перераспределения мандатов не прошедших 5-процентный барьер партий.