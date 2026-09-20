«Единая Россия» претендует на конституционное большинство в Госдуме
«Единая Россия» претендует на конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов 18—20 сентября, то есть партии могут отойти более 300 мест из 450 в нижней палате парламента.
После подсчета 24,20% протоколов «Единая Россия» набирает 56,84% — это примерно 125 парламентских мандатов. По одномандатным округам после подсчета 24,56% бюллетеней представители партии получают 181 место.
В общей сложности это уже 306 мандатов. К ним следует добавить места, которые отойдут «Единой России» после перераспределения мандатов не прошедших 5-процентный барьер партий.
Конституционное большинство в Госдуме складывается не только из результата голосования за партийный список. Палата формируется по смешанной системе: 225 мест распределяются между партийными списками, еще 225 — между победителями в одномандатных округах; для большинства требуется не менее 300 мандатов.
Партии, которые не преодолевают 5%-ный барьер, не получают места по спискам, а их доля участвует в перераспределении мандатов между прошедшими партиями. В расчете от 2 марта 2020 года при совокупном результате таких партий в 20% «Единая Россия» могла получить 121–127 мест по списку, после чего для конституционного большинства ей требовалось бы около 180 побед в округах.