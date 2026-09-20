«Единая Россия» набирает 56,97% голосов после обработки 32,92% протоколов

Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму набирает по партийным спискам 56,97% голосов после подсчета 32,92% протоколов.

Фракции в парламенте, по предварительным результатам, также смогут сформировать партии КПРФ (13,95%), ЛДПР (9,26%), «Новые люди» (8,06%), «Справедливая Россия» (5,22%). «Партия пенсионеров», «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии не преодолевают пятипроцентный порог для прохождения в Госдуму.

«Единая Россия» также лидирует в 161 одномандатном округе из 225.