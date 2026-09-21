Подсолнечное масло в России за неделю подешевело почти на 10%
Средняя стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке России в период 14–20 сентября 2026 года составила 85,7 тыс. руб. за тонну, сократившись за неделю на 9,8%. Такие данные приводит «Совэкон». За два месяца снижение достигло 16%, за год — 7,9%. На OilWorld.ru стоимость предложения подсолнечного масла на внутреннем рынке на 4 сентября оценивали в 88,8 тыс. руб. за тонну, фиксируя сокращение за месяц на 12,9%.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов основным фактором снижения внутренних цен на масло называет физическое ограничение экспорта. Основной объем поставок осуществлялся через порты Азова и Черного моря, работа которых сейчас фактические приостановлена после атак. Частично экспортеры перераспределяют объемы на терминалы Калининграда и Санкт-Петербурга, чьи возможности ограничены.
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Снижение внутренних цен на подсолнечное масло в России обусловлено физическим ограничением экспорта. Около 70% производимого в стране масла обычно направляется на внешние рынки, и приостановка работы портов Азова и Черного моря приводит к тому, что эти объемы остаются на внутреннем рынке. Подобные ограничения экспорта, как правило, способствуют сдерживанию или снижению цен на продукты переработки масличных внутри страны.
Хотя часть экспортных объемов перенаправляется на терминалы Калининграда и Санкт-Петербурга, их возможности ограничены и не могут полностью компенсировать недоступность основных маршрутов. Темпы производства масла зависят от пропускной способности экспортной инфраструктуры, что означает, что длительные ограничения могут повлиять на объемы выпуска продукции в будущем.