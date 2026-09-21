Подсолнечное масло в России за неделю подешевело почти на 10%

Средняя стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке России в период 14–20 сентября 2026 года составила 85,7 тыс. руб. за тонну, сократившись за неделю на 9,8%. Такие данные приводит «Совэкон». За два месяца снижение достигло 16%, за год — 7,9%. На OilWorld.ru стоимость предложения подсолнечного масла на внутреннем рынке на 4 сентября оценивали в 88,8 тыс. руб. за тонну, фиксируя сокращение за месяц на 12,9%.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов основным фактором снижения внутренних цен на масло называет физическое ограничение экспорта. Основной объем поставок осуществлялся через порты Азова и Черного моря, работа которых сейчас фактические приостановлена после атак. Частично экспортеры перераспределяют объемы на терминалы Калининграда и Санкт-Петербурга, чьи возможности ограничены.

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