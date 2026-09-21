Производители собрали семечки

За неделю стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке России упала на 9,8%, что связано с сокращением экспорта на 20–40% из-за логистических ограничений. Но снижать объемы выпуска продукции производители не планируют из-за кредитных обязательств. В мире сохраняются ожидания относительно роста производства и экспорта российского подсолнечного масла на 16–21,4% в текущем сельскохозяйственном году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Средняя стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке России в период 14–20 сентября 2026 года составила 85,7 тыс. руб. за тонну, сократившись за неделю на 9,8%. Такие данные приводит «Совэкон». За два месяца снижение достигло 16%, за год — 7,9%. На OilWorld.ru стоимость предложения подсолнечного масла на внутреннем рынке на 4 сентября оценивали в 88,8 тыс. руб. за тонну, фиксируя сокращение за месяц на 12,9%.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов основным фактором снижения внутренних цен на масло называет физическое ограничение экспорта. Основной объем поставок осуществлялся через порты Азова и Черного моря, работа которых сейчас фактические приостановлена после атак. Частично экспортеры перераспределяют объемы на терминалы Калининграда и Санкт-Петербурга, чьи возможности ограничены.

В августе, по данным «Совэкона», совокупный объем экспорта подсолнечного масла составил 0,3–0,4 млн тонн, сократившись год к году на 20–40%. Предварительный прогноз на сентябрь — 0,2–0,3 млн тонн, против 0,4 млн тонн в тот же период годом ранее.

Собеседник “Ъ” в одном из агропромышленных холдингов называет падение цен на подсолнечное масло в свете проблем с экспортом объективным. Но он сомневается, что кто-либо из переработчиков даже в таких условиях будет добровольно сокращать объем. Компании сильно закредитованы, а банки нервничают при снижении масштабов бизнеса.

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Согласно прогнозу Минсельхоза США (USDA, один из ориентиров для мировых рынков), в России в сезоне 2026/27 (длится с 1 сентября 2026 по 31 августа 2027 года) будет выпущено 7,8 млн тонн подсолнечного масла. Год к году значение прибавит 16%. Ожидания, вероятно, сформированы в контексте прогноза по росту урожая подсолнечника на 20%, до 21 млн тонн. Экспорт, согласно прогнозу USDA, вырастет на 21,4%, до 5,1 млн тонн. В сезоне 2025/26 года Россия впервые в истории опередила Украину по объему поставок подсолнечного масла на мировые рынки, указывают в «Совэконе». В текущем сельхозгоду это опережение может сохраниться, следует из материалов USDA.

Источник “Ъ” на агропромышленном рынке предупреждает, что качество урожая подсолнечника в этом году низкое, особенно с точки зрения масличности.

Он связывает это с погодными условиями и плохими семенами. Из-за импортозамещения на рынке, по словам эксперта, оказалось много некачественной продукции. Низкое качество урожая, в свою очередь, может сказаться на объемах выпуска продукции.

На рынке зерна сейчас наметились признаки стабилизации. Аналитики «Совэкона» пишут, что пшеница третьего класса на неделе 14–20 сентября на внутреннем рынке подешевела только на 1,5%, до 8,3 тыс. руб. за тонну. Для продукции четвертого класса снижение составило 0,6%, до 8 тыс. руб. за тонну, пятого — 0,7%, до 7,1 тыс. руб. Ячмень за неделю подешевел на 1,3%, до 7,6 тыс. руб. за тонну. Стоимость кукурузы не поменялась.

Снижение цен на зерно прослеживается с июля из-за избыточного предложения и проблем с экспортом. Но в августе падение составляло 2–6% за неделю (см. “Ъ” от 17 августа). Сейчас рынок, по мнению «Совэкона», поддерживают поставки через порты Балтики. Хотя позитивный эффект они оказывают в больше степени на продукцию из центра страны. Аналитики обращают внимание на то, что часть поставок в порты переориентируется на водный и автомобильный транспорт из-за трудностей с обеспечением вагонами.

Аналитический центр «Русагротранса» на минувшей неделе повысил свой прогноз по экспорту пшеницы в сентябре с 1,6–2 млн до 2,2 млн тонн. В годовом выражении показатель тем не менее сократится более чем в два раза. В сентябре 2025 года за рубеж были отправлены 4,9 млн тонн пшеницы. В обзоре аналитики также указывали, что на мировых площадках цены на пшеницу в начале прошлой недели снижались в контексте новостей о возможных переговорах России и Украины о моратории на удары по объектам критической инфраструктуры, в том числе энергетической. Оценки экспорта здесь также сохраняются на высоких уровнях, заметили в «Русагротрансе».

Александра Мерцалова