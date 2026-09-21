Темпы роста затрат на офлайн-рекламу топ-20 рекламодателей упали в 2,5 раза

Темпы роста затрат на офлайн-рекламу топ-20 рекламодателей замедлились в первом полугодии более чем в 2,5 раза. Первое место уступил «Сбер», теперь лидирует RWB (Wildberries и Russ). Участники рынка перестановки связывают с перераспределением бюджетов в digital-каналы и общей экономической ситуацией.

Лидером по затратам в первом полугодии стала RWB (Wildberries и Russ) с ростом бюджета на 64% год к году, до 27 млрд руб. «Сбер» после многолетнего лидерства теперь на втором месте с бюджетом в 20,6 млрд руб. (рост на 18%). С пятого на третье место переместился Ozon: вложения компании выросли за период на 33%, до 16,5 млрд руб. С шестого на четвертое место также поднялся Альфа-банк с ростом на 47%, до 14 млрд руб. Замыкает топ-5 лидеров (третье место в прошлом году) в первом полугодии 2026-го ВТБ с бюджетом в 12,5 млрд руб.: инвестиции сократились на 8%.

Из категорий рекламодателей заметно нарастили инвестиции в офлайн-рекламу спортивные товары (рост на 107%), компьютерная техника и ПО (88%), интернет-услуги (65%), социальные проекты (53%) и услуги связи (52%). Сильнее всего сократили затраты на офлайн-рекламу образовательные услуги и трудоустройство (сокращение на 35%), бытовая техника (34%) и страховые услуги (30%).

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