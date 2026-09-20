Кандидаты от «Единой России» побеждают во всех одномандатных округах Москвы

Кандидаты от партии «Единая Россия» после обработки первых протоколов на выборах в Госдуму по одномандатным округам в Москве получают все 16 мандатов. По предварительным подсчетам, каждый из них набирает около 40% голосов или более.

Согласно данным ЦИК России, в столице кандидаты от «Единой России» лидируют после подсчета как электронных, так и бумажных бюллетеней. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев указал, что «это только первые протоколы, данные будут обновляться».

По партийным спискам «Единая Россия» получает 52,6% голосов избирателей из Москвы, которые проголосовали дистанционно или через терминалы электронного голосования. КПРФ набирает 10,6% «электронных» голосов, «Новые люди» — 10,46%, «Справедливая Россия» — 7,01%, ЛДПР — 7%.

Всего, по предварительным подсчетам, «Единая Россия» лидирует в 161 из 225 одномандатных округов.