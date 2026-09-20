Хинштейн назвал беспрецедентной явку 56% на выборах в Курской области

По информации регионального избиркома, явка на выборах в Курской области предварительно составила 56%. Проголосовали более 500 тыс. жителей региона. Данные еще подлежат уточнению. Губернатор Курской области Александр Хинштейн, выступая в рамках «Ночи выборов», назвал результат беспрецедентным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

«Курская область, как и вся страна в целом, выдержала экзамен на политическую зрелость и обеспечила политическую стабильность. Беспрецедентная по масштабу явка — 56% — несмотря на непростую обстановку, очень показательна»,— заявил господин Хинштейн.

По словам главы региона, избирательная кампания прошла спокойно, без эксцессов, конфликтов и скандалов, что «свидетельствует об очень высокой степени безопасности».

Предварительно на выборах в Государственную думу в регионе на текущий момент лидирует партия «Единая Россия» с 53% голосов. ЕР также на текущий момент набирает больше всех голосов на выборах в Курскую областную думу — 53,7%.

В Черноземье выборы в заксобрания в 2026 году проходят в четырех регионах. Речь идет о кампаниях в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Также в регионах выбирают и депутатов Госдумы, поэтому показатель считается как общий.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», явка на выборах членов заксобраний в четырех регионах Черноземья к концу третьего дня голосования составила менее 60%. Наиболее высокая явка на выборах депутатов Госдумы в Черноземье зафиксирована в Воронежской области, где к 20:00 проголосовали 1,3 млн человек — 74% от общего числа избирателей. В областном центре явка достигла 60% (514 тыс.). В Белгородской области общая явка на выборы депутатов Госдумы и губернатора к 19:30 составила 62,8%.

Денис Данилов