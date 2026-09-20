К концу третьего дня выборов в заксобрания Черноземья явка составила менее 60%

Явка на выборах членов заксобраний в четырех регионах Черноземья к концу третьего дня голосования составила менее 60%. Речь идет о кампаниях в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Там выбирают и депутатов Госдумы, поэтому показатель считается как общий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Согласно ГАС «Выборы», в Курской области на 18:00 явка составила 52,93%. Показатель учитывает данные по досрочному голосованию, которое проходило с 15 по 17 сентября.

В Тамбовской области явка к 18:00 достигла 57,97%. В регионе не применяются ни досрочное, ни дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

На выборах в липецкий облсовет проголосовали к 18:00 51,03% от общего числа избирателей. Этот показатель рассчитан с учетом ДЭГ.

В Орловской области явка на 18:00 равняется 50,03%. Досрочное голосование и ДЭГ в регионе не используются.

Пять лет назад среди четырех областей Черноземья на выборах в предыдущие созывы заксобраний наибольшая явка была в Тамбовской области — 59,18%. В Липецкой области за день тогда проголосовали 46,46% избирателей, в Орловской области — 47,75%. Наименьшая явка в 2021 году была в Курской области — на участки пришли 44,01%. Но тогда ДЭГ учитывался отдельно.

Таким образом, за пять лет явка третьего дня выросла в новой кампании в трех регионах, где сейчас избирают местных депутатов: в Курской области — на 8,92 п. п., в Липецкой — на 4,57 п. п., в Орловской — на 2,28 п. п. В Тамбовской области показатель на 18:00, напротив, на 1,21 п. п. ниже результата пятилетней давности.

Алина Морозова