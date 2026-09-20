Александр Шуваев выигрывает выборы губернатора Белгородской области с наиболее скромным результатом среди врио

По результатам обработки 25,54% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах губернатора Белгородской области предварительно лидирует Александр Шуваев («Единая Россия»), получивший 60,09% голосов. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Результаты остальных кандидатов:

Евгений Дремов (ЛДПР) — 13,33%;

Валерий Шевляков (КПРФ) — 10,15%;

Артем Зотов («Партия пенсионеров») — 9,15%;

Владимир Абельмазов («Справедливая Россия») — 6,54%.

Результат Александра Шуваева, по предварительным данным, пока является самым низким среди трех врио губернаторов, участвующих в нынешних выборах.

В Белгородской области он, по уточненной информации, набирает 61,2% после обработки 29% протоколов. Для сравнения: врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук получает 70,5% после обработки 34,5% протоколов, врио губернатора Тверской области Виталий Королев — 81,2% после обработки 1,4%.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», к 19:30 воскресенья, 20 сентября, явка на выборах губернатора Белгородской области составила 62,8%. Из 1,184 млн включенных в списки избирателей проголосовали около 743,7 тыс. человек, в том числе 201 968 — досрочно. По итогам первого дня показатель равнялся 41,34%, второго — 53,79%. В общую явку, в отличие от выборов белгородского губернатора в 2021 году, включены результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и досрочного голосования, которое длилось в регионе с 13 по 17 сентября.

Пять лет назад на досрочных выборах губернатора Белгородской области в 2021 году победил также выдвинутый «Единой Россией» Вячеслав Гладков, его поддержка была на порядка 20% выше — после обработки всех протоколов он получил 78,79% голосов. Второе место тогда занял Кирилл Скачко от КПРФ с 9,94%, третье — Юрий Осетров от «Справедливой России» с 3,77%. Евгений Дремов от ЛДПР набрал 2,91%, Владимир Абельмазов от «Партии пенсионеров» — 2,90%. В голосовании пять лет назал приняли участие 718,8 тыс. человек, итоговая явка составила 58,57%, сообщал облизбирком.

Таким образом, Александр Шуваев отстал от результата своего предшественника Вячеслава Гладкова на более 18 процентных пунктов.

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Денис Данилов, Сергей Калашников