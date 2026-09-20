Шесть человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Шесть человек пострадали при атаках ВСУ по Белгородской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Ранения получили жители Ракитянского, Грайворонского и Шебекинского округов.

В Ракитянском округе дрон ударил по пожарному автомобилю, который ехал в районе поселка Сумовский. Пострадал сотрудник МЧС. Врачи диагностировали у него акубаротравму и отправили его на амбулаторное лечение. На дороге Ракитное — Белгород при взрыве дрона пострадал мужчина. Его доставили в больницу с акубаротравмой.

В Грайвороне при атаке FPV-дрона на многоквартирный дом пострадала женщина. Она получила осколочные ранения руки. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара дрона по частному дому пострадал мужчина. Его доставили в городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями рук, ног и живота. Еще одного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали ранения мягких тканей головы, бедер, грудной клетки и живота.

При атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение голени. В селе Нежеголь FPV-дрон повредил объект инфраструктуры, из-за чего часть жителей осталась без электричества.