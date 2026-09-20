«Единая Россия» лидирует на выборах в Тюменскую областную думу с 74,25% голосов

Список кандидатов «Единой России» набирает 74,25% голосов избирателей (27 126 человек) на выборах депутатов Тюменской областной думы по итогам обработки 5,20% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За «Единой Россией» идут:

ЛДПР с 8,22% (их поддержали 3 003 тюменца);

с 8,22% (их поддержали 3 003 тюменца); КПРФ с 7,73% (2 825);

с 7,73% (2 825); «Новые люди» с 3,43% (1 254);

с 3,43% (1 254); «Справедливая Россия» с 2,97% (1 084);

с 2,97% (1 084); «Коммунисты России» с 1,41% (515);

с 1,41% (515); Партия пенсионеров с 1,24% (452).

Голосование на выборах депутатов тюменского парламента проходило с 18 по 20 сентября. По последним данным избиркома на 18:00 воскресенья, кандидатов поддержали 64,37% избирателей. Наибольший интерес к выборам проявили жители Ишимского (83,87%), Заводоуковского (79,31%), Пуровского (78,73%), Ханты-Мансийского (72,38%), Салехардского (72,40%) и Надымского (71,71%) одномандатных округов, наименьший — избиратели из Калининского (56,31%), Ленинского (55,26%) и Восточного (55,09%) округов Тюмени, Нижневартовского округа №14 (54,09%), Сургутского округа №9 (53,55%) и Нижневартовского округа №13 (50,98%).

Тюменская областная дума формируется по смешенной системе: 24 депутата избираются по одномандатным округам, остальные 24 — по единому избирательному округу. Полномочия нового созыва истекут в 2031 году.

Всего избирком допустил до выборов 357 кандидатов: 126 политиков заявили о намерении одержать победу в одномандатных округах, другие 231 — избраться в составе семи партийных списков. Кандидатов в депутаты могли поддержать 2 713 062 жителей регионов «тюменской матрешки» на 2 009 избирательных участках 18-20 сентября с 8:00 до 20:00. От применения механизма дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в них отказались.

Василий Алексеев