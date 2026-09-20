«Единая Россия» набрала в Удмуртии более 50% по подсчету первых бюллетеней

«Единая Россия» (ЕР) набрала 52,1% по подсчету первых 61,8 тыс. бюллетеней из Удмуртского округа. Такие данные содержатся в системе ЦИК РФ. На втором месте — «Новые люди» (16,3%), на третьем — КПРФ (12%). Замыкает четверку ЛДПР (9,8%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Остальные партии набрали менее 5%. Результат «Справедливой России» — 4,3%, «Зеленых» — почти 2,1%, «Партии пенсионеров» — 1,4%. Менее 1% набрали «Коммунисты России» (0,99%), «Родина» (0,5%) и «Партия прямой демократии» (0,3%).

Напомним, трехдневные выборы в Удмуртии завершились 20 сентября в 20:00. Закрыты все 1094 избирательных участка. По данным ЦИК РФ, явка на выборах депутатов Госдумы в республике составила 48,9%, что на 4,4 п. п. выше, чем пять лет назад. Дистанционно проголосовали 93% из 136,6 тыс. заявившихся. По словам председателя избиркома республики Светланы Пальчик, серьезных нарушений, влияющих на легитимность и открытость процесса, не было. По Удмуртскому и Ижевскому одномандатным округам лидируют единороссы, действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин.