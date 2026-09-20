Представитель ЕР Олег Гарин идет первым по Ижевскому одномандатному округу

Кандидат от «Единой России» Олег Гарин лидирует на выборах по Ижевскому одномандатному округу №39. По итогам обработки первых 64,6 тыс. бюллетеней единоросс набирает 50%. Такие данные «Ъ-Удмуртия» нашел в системе ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вторую и третью строчки занимают кандидат от КПРФ Юрий Балахонцев (14,9%) и представитель «Новых людей» Станислав Шестаков (12,9%). На четвертом месте находится Владимир Володоманов (ЛДПР, 7,7%), на пятом — Юлия Садыкова («Родина», 5,3%), на шестом — Антон Головков («Справедливая Россия», 3,5%), на седьмом — Андрей Салтыков («Зеленые», 2,9%). Замыкает список кандидат от «Партии Пенсионеров» Константин Бузанов с результатом 2,6%.

Напомним, трехдневные выборы в Удмуртии завершились 20 сентября в 20:00. Закрыты все 1094 избирательных участка. По данным ЦИК РФ, явка на выборах депутатов Госдумы в республике составила 48,9%, что на 4,4 п. п. выше, чем пять лет назад. Дистанционно проголосовали 93% из 136,6 тыс. заявившихся. По словам председателя избиркома республики Светланы Пальчик, серьезных нарушений, влияющих на легитимность и открытость процесса, не было. По Удмуртскому одномандатному округу №38 лидирует другой единоросс Андрей Исаев с результатом более 45%.