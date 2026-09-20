Кандидат от ЕР Андрей Исаев лидирует на выборах по Удмуртскому округу

Кандидат от «Единой России» Андрей Исаев лидирует на выборах по Удмуртскому одномандатному округу №38. По итогам обработки первых 61,5 тыс. бюллетеней единоросс набирает 45,8%. Такие данные «Ъ-Удмуртия» нашел в системе ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Второй идет кандидат от «Новых людей» Татьяна Журавлева с результатом 18,6%. На третьем месте — представитель КПРФ Иван Гвоздак (14%). Следом идут кандидаты Максим Тенсин (ЛДПР, 12,2%), Альберт Залялов («Справедливая Россия», 5,5%) и Юрий Мишкин («Коммунисты России», 3,9%).

Напомним, трехдневные выборы в Удмуртии завершились 20 сентября в 20:00. Закрыты все 1094 избирательных участка. По данным ЦИК РФ, явка на выборах депутатов Госдумы в республике составила 48,9%, что на 4,4 п. п. выше, чем пять лет назад. Дистанционно проголосовали 93% из 136,6 тыс. заявившихся. По словам председателя избиркома республики Светланы Пальчик, серьезных нарушений, влияющих на легитимность и открытость процесса, не было.