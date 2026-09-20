ЦИК: «Единая Россия» лидирует с 57,04% после обработки 25% протоколов

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Государственной думе места распределяются по смешанной системе: половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина — в одномандатных округах. Для списочной части учитываются только партии, преодолевшие 5%-ный барьер: число поданных за них голосов определяет «цену» мандата. Голоса за партии, не прошедшие барьер, и недействительные бюллетени не распределяются, но влияют на эту цену.

Внутри списочной части мандаты затем распределяются между региональными группами пропорционально числу полученных ими голосов. Поэтому промежуточный процент «Единой России» по списку сам по себе не показывает будущую долю партии во всей Государственной думе: для этого необходимы также результаты в одномандатных округах.

Показатель после обработки части протоколов может измениться по мере поступления остальных данных. На выборах 2021 года после обработки 98% протоколов «Единая Россия» набирала 49,79% голосов, а по окончательным итогам — 49,82%; тогда партия получила 324 мандата из 450, включая 198 побед в одномандатных округах.