ЦИК: «Единая Россия» лидирует с 57,7% после обработки 20% протоколов

Партия «Единая Россия» лидирует по итогам голосования на выборах в Госдумы с 57,7% голосов после обработки 20% протоколов, следует из данных ЦИК.

Следом: КПРФ — 14,04%, ЛДПР — 9,31%, «Новые люди» — 7,93%, «Справедливая Россия» — 5,14%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 2,05 %, «Коммунисты Россия» — 0,89 %, «Зеленые» — 0,94%, Родина — 0,62%, Партия прямой демократии — 0,33%.

С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.