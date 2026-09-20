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ЦИК: «Единая Россия» лидирует с 57,7% после обработки 20% протоколов

Партия «Единая Россия» лидирует по итогам голосования на выборах в Госдумы с 57,7% голосов после обработки 20% протоколов, следует из данных ЦИК.

Следом: КПРФ — 14,04%, ЛДПР — 9,31%, «Новые люди» — 7,93%, «Справедливая Россия» — 5,14%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 2,05 %, «Коммунисты Россия» — 0,89 %, «Зеленые» — 0,94%, Родина — 0,62%, Партия прямой демократии — 0,33%.

Первые итоги Единого дня голосования-2026: явка, результаты, нарушения, атаки

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С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.

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Как голосовала Россия

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Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Полученный партией процент на выборах в Госдуму не переводится автоматически в такое же число кресел, поскольку 225 депутатов избираются по партийным спискам, а еще 225 — в одномандатных округах. В списочной части 225 мандатов распределяются только между партиями, преодолевшими 5%-ный барьер, пропорционально их голосам. Таким образом, «цена» одного мандата зависит от общего числа голосов, поданных за все партии, прошедшие барьер, а не только от результата «Единой России».

Для получения конституционного большинства в Госдуме необходимо не менее 300 из 450 мандатов. Прохождение в Думу других партий, таких как «Новые люди», может повлиять на возможность «Единой России» сформировать конституционное большинство.

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