ЦИК: «Единая Россия» лидирует с 57,7% после обработки 20% протоколов
Партия «Единая Россия» лидирует по итогам голосования на выборах в Госдумы с 57,7% голосов после обработки 20% протоколов, следует из данных ЦИК.
Следом: КПРФ — 14,04%, ЛДПР — 9,31%, «Новые люди» — 7,93%, «Справедливая Россия» — 5,14%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 2,05 %, «Коммунисты Россия» — 0,89 %, «Зеленые» — 0,94%, Родина — 0,62%, Партия прямой демократии — 0,33%.
С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
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Как голосовала Россия
Полученный партией процент на выборах в Госдуму не переводится автоматически в такое же число кресел, поскольку 225 депутатов избираются по партийным спискам, а еще 225 — в одномандатных округах. В списочной части 225 мандатов распределяются только между партиями, преодолевшими 5%-ный барьер, пропорционально их голосам. Таким образом, «цена» одного мандата зависит от общего числа голосов, поданных за все партии, прошедшие барьер, а не только от результата «Единой России».
Для получения конституционного большинства в Госдуме необходимо не менее 300 из 450 мандатов. Прохождение в Думу других партий, таких как «Новые люди», может повлиять на возможность «Единой России» сформировать конституционное большинство.