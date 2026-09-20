Романа Юнусова из «Сестер Зайцевых» госпитализировали после спектакля

Известному по шоу Comedy Club артисту Роману Зайцеву стало плохо, когда он играл в спектакле в «Театриуме на Серпуховке». В конце постановки его увезли на скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили источники в окружении артиста.

«Врачи приехали и ждали, пока он доиграет спектакль. Забрали его только что на скорой»,— сообщил собеседник агентства. Роман Юнусов играл в спектакле «Подыскиваю жену, недорого!».

Роман Юнусов — российский актер и телеведущий. Играл в КВН в составе команд Мегаполис и РосНОУ, а после прошел кастинг в Comedy Club. На шоу он играл в дуэте «Сестры Зайцевы» вместе с Алексеем Лихницким. Снимался в «Наша Russia», «Что творят мужчины!», «Женщины против мужчин» и других фильмах.