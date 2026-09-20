Минцифры: итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,87%
Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму составила 90,87% от числа зарегистрированных участников. Это следует из данных ДЭГ, которые приводит пресс-служба Министерства цифрового развития.
С помощью платформы проголосовали 3,6 млн человек. 43% от количества проголосовавших — люди в возрасте 36-50 лет, 30% — люди старше 50 лет, 27% — в возрасте 18-35 лет. Среди регионов с наибольшим числом проголосовавших через ДЭГ перечислены Московская (666,3 тыс.), Свердловская (301,4 тыс.), Ростовская (238,9 тыс.), Челябинская (176,2 тыс.) области и Алтайский край (227,4 тыс.).
Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Госдумы, россияне выбирали составы законодательных собраний в 39 регионах. В Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях прошли выборы высших должностных лиц. По данным Центральной избирательной комиссии, на момент закрытия избирательных участков явка составила 56,66%.
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Как голосовала Россия
Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) рассчитывается среди избирателей, подавших заявку на электронное голосование. Поэтому ее нельзя напрямую сопоставлять с общей явкой, которая включает всех избирателей, в том числе не регистрировавшихся для дистанционного голосования. В расчет федеральной платформы также не входит Москва, где действует отдельная система ДЭГ.
Высокий показатель явки связан с тем, что среди зарегистрированных участников большая доля проголосовавших. Накануне завершения голосования на платформе было подано около 4 млн заявок, при этом в первый день проголосовали 57% от подавших их избирателей. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отмечал, что в предыдущих кампаниях явка на дистанционном голосовании обычно также превышала 90%.