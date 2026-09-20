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Минцифры: итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,87%

Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму составила 90,87% от числа зарегистрированных участников. Это следует из данных ДЭГ, которые приводит пресс-служба Министерства цифрового развития.

С помощью платформы проголосовали 3,6 млн человек. 43% от количества проголосовавших — люди в возрасте 36-50 лет, 30% — люди старше 50 лет, 27% — в возрасте 18-35 лет. Среди регионов с наибольшим числом проголосовавших через ДЭГ перечислены Московская (666,3 тыс.), Свердловская (301,4 тыс.), Ростовская (238,9 тыс.), Челябинская (176,2 тыс.) области и Алтайский край (227,4 тыс.).

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Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Госдумы, россияне выбирали составы законодательных собраний в 39 регионах. В Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях прошли выборы высших должностных лиц. По данным Центральной избирательной комиссии, на момент закрытия избирательных участков явка составила 56,66%.

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Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) рассчитывается среди избирателей, подавших заявку на электронное голосование. Поэтому ее нельзя напрямую сопоставлять с общей явкой, которая включает всех избирателей, в том числе не регистрировавшихся для дистанционного голосования. В расчет федеральной платформы также не входит Москва, где действует отдельная система ДЭГ.

Высокий показатель явки связан с тем, что среди зарегистрированных участников большая доля проголосовавших. Накануне завершения голосования на платформе было подано около 4 млн заявок, при этом в первый день проголосовали 57% от подавших их избирателей. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отмечал, что в предыдущих кампаниях явка на дистанционном голосовании обычно также превышала 90%.

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