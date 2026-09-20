Шуваев лидирует на выборах главы Белгородской области с 67,31% голосов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смена главы Белгородской области была оформлена до выборов: 13 мая 2026 года Александр Шуваев получил статус врио указом президента России после отставки Вячеслава Гладкова. На выборах он баллотируется впервые, поэтому нынешнее лидерство отделяет этап президентского назначения от первого для Шуваева электорального испытания на пост главы региона.

При представлении Шуваева правительству области 15 мая 2026 года заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин заявил, что от нового руководителя ожидают преемственности в работе регионального правительства, а также сохранения и приумножения показателей. В результате смена руководителя изначально сопровождалась публично обозначенной установкой на продолжение работы областной администрации.