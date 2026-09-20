Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области с 92,5% голосов
Действующий губернатора Пензенской области Олег Мельниченко («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона. Он набирает 92,50% голосов после обработки 0,11% протоколов.
Олег Мельниченко
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
На втором кандидат от КПРФ Олег Шаляпин (3,33%), замыкает тройку лидеров представитель «Справедливой России» Михаил Лисин (2,50%). Остальные кандидаты пока не преодолели отметку в 1%.
С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
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Как голосовала Россия
Предварительный результат Олега Мельниченко нельзя напрямую сравнивать с итогом предыдущих выборов главы Пензенской области: в 2020 году 78,72% голосов получил тогдашний глава региона Иван Белозерцев, а Мельниченко кандидатом не был. На тот момент Мельниченко был сенатором от региона и, как сообщалось, курировал избирательную кампанию Белозерцева; врио губернатора он был назначен в марте 2021 года.
На выборах 2020 года явка превысила 56%, а ближайший соперник Белозерцева Олег Шаляпин набрал 8,45%. В кампании, по которой Мельниченко избирался губернатором, скромные результаты его соперников эксперты объясняли тем, что победа была предрешена, а остальные кандидаты, видимо, предпочли не тратить ресурсы на избирательную кампанию.