Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области с 92,5% голосов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предварительный результат Олега Мельниченко нельзя напрямую сравнивать с итогом предыдущих выборов главы Пензенской области: в 2020 году 78,72% голосов получил тогдашний глава региона Иван Белозерцев, а Мельниченко кандидатом не был. На тот момент Мельниченко был сенатором от региона и, как сообщалось, курировал избирательную кампанию Белозерцева; врио губернатора он был назначен в марте 2021 года.

На выборах 2020 года явка превысила 56%, а ближайший соперник Белозерцева Олег Шаляпин набрал 8,45%. В кампании, по которой Мельниченко избирался губернатором, скромные результаты его соперников эксперты объясняли тем, что победа была предрешена, а остальные кандидаты, видимо, предпочли не тратить ресурсы на избирательную кампанию.