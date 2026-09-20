ЦИК: «Единая Россия» набирает 49,06% на выборах депутатов Госдумы в ДЭГ
Партия «Единая Россия» набирает 49,06% на выборах депутатов Госдумы в дистанционном электронном голосовании, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. По данным ДЭГ, «Новые люди» — 15,42%, КПРФ — 12,26%, ЛДПР — 10,79%, «Справедливая Россия» — 5,75%.
Согласно голосованию по бюллетеням после обработки 13,9% протоколов, «Единая Россия» набирает 57,54%, КПРФ — 13,67%, ЛДПР — 9,27%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 5,16%.
При этом, по данным экзитполов ВЦИОМ, за «Единую Россию» проголосовали 49,4% избирателей, за КПРФ — 14,2%, за ЛДПР — 10,7%, за «Новых людей» — 9,7%, за «Справедливую Россию» — 6,6%.
С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
Согласно утвержденному ЦИК порядку, результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) учитываются при подведении общих итогов выборов. Это означает, что опубликованная доля партии в ДЭГ является частью общего подсчета и может отличаться от предварительной доли по всем обработанным протоколам до завершения сводного подсчета.
Различие в результатах также может быть связано с составом голосующих. В 2023 году на выборах по партийным спискам результат «Единой России» в ДЭГ превышал «бумажный» на 10–17 процентных пунктов. Эксперт объяснял это расхождение разной степенью мобилизации электората на разных типах выборов.