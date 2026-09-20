Памфилова: окончательные итоги выборов подведут не раньше 25 сентября

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги голосования на выборах подведут не раньше 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Согласно результатам после обработки 13,9% протоколов, «Единая Россия» набирает 57,54%, КПРФ — 13,67%, ЛДПР — 9,27%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 5,16%.

При этом, по данным экзитполов ВЦИОМ, за «Единую Россию» проголосовали 49,4% избирателей, за КПРФ — 14,2%, за ЛДПР — 10,7%, за «Новых людей» — 9,7%, за «Справедливую Россию» — 6,6%.

С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.