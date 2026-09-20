Памфилова: окончательные итоги выборов подведут не раньше 25 сентября
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги голосования на выборах подведут не раньше 25 сентября.
Элла Памфилова
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Согласно результатам после обработки 13,9% протоколов, «Единая Россия» набирает 57,54%, КПРФ — 13,67%, ЛДПР — 9,27%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 5,16%.
При этом, по данным экзитполов ВЦИОМ, за «Единую Россию» проголосовали 49,4% избирателей, за КПРФ — 14,2%, за ЛДПР — 10,7%, за «Новых людей» — 9,7%, за «Справедливую Россию» — 6,6%.
С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
После завершения голосования, до объявления окончательных итогов, проводятся сверка данных и проверка спорных случаев. В 2021 году после каждого дня голосования сведения о надомном голосовании заносили в КОИБы, контрольные распечатки передавали наблюдателям, а на следующее утро данные сравнивали. При несовпадении контрольных данных КОИБ блокировался, после чего участковой комиссии предстояло отменить итоги или провести ручной пересчет.
На сроки подсчета в ходе выборов 2021 года повлияла и техническая проверка московского дистанционного электронного голосования: около 300 тыс. желающих проголосовать повторно привели к задержке подведения итогов. Проверки могли продолжаться и после первичного подсчета: ЦИК поручал до 16 ноября 2021 года изучить списки 5143 участковых комиссий и проверить 3594 избирателей, которые заявляли голосование по месту нахождения, но проголосовали по месту жительства.