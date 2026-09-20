Московский ДЭГ: ЕР по партийным спискам набирает 52,6%
Партия "Единая Россия" по партийный спискам набирает 52,60% на московской платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), следует из данных Мосгоризбиркома, передает «РИА Новости».
С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
Показатель 52,60% относится только к голосам, поданным через московскую платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), и сам по себе не определяет общий результат по партийным спискам в Москве. Для такого итога требуются сводные данные дистанционного и очного голосования.
После голосования в сентябре 2021 года наблюдатели жаловались, что не могли контролировать подсчет онлайн-голосов, так как нода наблюдателя отключилась сразу после окончания голосования. Это создавало ограничение для независимой проверки результата именно электронного голосования.