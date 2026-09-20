Володин набирает 99,08% на выборах по одномандатному округу после обработки первых протоколов

Председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин лидирует по одномандатному округу №164 в Саратовской области с 99,08% по итогам обработки 0,93% протоколов, следует из первых данных ЦИКа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.