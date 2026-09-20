ЦИК: «Единая Россия» набирает 57,54% голосов после обработки 13,9% бюллетеней

«Единая Россия» набирает 57,54% голосов по списку после обработки 13,9% бюллетеней, сообщает ЦИК. КПРФ — 13,67%, ЛДПР — 9,27%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 5,16%.

С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.