Московские избиратели в третий день голосования на выборах в Госдуму столкнулись с неожиданными проблемами. Из-за хакерской атаки на систему электронного списка избирателей выдача бумажных бюллетеней застопорилась, в результате многим избирателям пришлось провести на участках по два-три часа. Терминалы электронного голосования продолжали работать, но большинство пришедших на выборы в воскресенье хотели проголосовать именно «бумагой».

Около 15 часов заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут подтвердил журналистам, что очереди на столичных участках действительно вызваны действиями недоброжелателей: «Продолжаются масштабные внешние хакерские атаки, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает за выдачу бумажных бюллетеней на участках». По словам господина Реута, недруги использовали «целый арсенал различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования, направленных на ее замедление».

К 20:00, когда по закону должны закрываться все избирательные участки, у некоторых из них все еще стояли длинные очереди избирателей. В связи с этим, как сообщил Дмитрий Реут, Мосгоризбирком разрешил этим участкам продолжить работу, запустив внутрь всех граждан, которые к этому моменту находились у входа. «Чтобы реализовать право каждого проголосовать тем способом, который выбрал гражданин, мы обеспечим всех желающих возможностью поучаствовать в выборах любым способом»,— подчеркнул зампред комиссии, заверив, что избирательное право горожан будет реализовано в полном объеме.

Отдел политики