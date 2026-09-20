Врио главы Брянской области Егор Ковальчук набирает в регионе более 82% голосов
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук («Единая Россия») лидирует на выборах в регионе. После обработки 0,29% протоколов он набрал 82,64% голосов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии, передает «Интерфакс».
Егор Ковальчук
Фото: пресс-служба президента РФ
Кандидат от КПРФ, секретарь комитета регионального отделения партии Андрей Архицкий набрал 8,14%. Кандидат от ЛДПР, заместитель координатора Брянского регионального отделения партии Руслан Титов набрал 3,74%. Кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Тимошков получил 3,14% голосов. Меньше всего голосов получила кандидат от партии «Новые люди» Александра Казачкова — 2,2%.
Егор Ковальчук был назначен врио губернатора региона 13 мая указом президента России Владимира Путина. Ранее Брянскую область возглавлял Александр Богомаз. Он занимал эту должность с 2014 года.
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Как голосовала Россия
В сентябре 2014 года Александра Богомаза назначили врио губернатора Брянской области, а через год он победил на выборах главы региона. Эта предыстория показывает, что назначение временно исполняющего обязанности может предшествовать последующему избранию на полноценный срок.
В 2020 году губернаторов в 18 субъектах избирали прямым голосованием, а в двух — депутаты региональных парламентов. Процедура выборов глав регионов в России, таким образом, зависела от конкретного субъекта: наряду с прямыми выборами применялся парламентский формат.