На выборах в Ульяновской области лидирует действующий губернатор

Действующий губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выдвинутый от КПРФ, набирает 81,86% голосов по итогам обработки 0,11% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Кандидат от ЛДПР, индивидуальный предприниматель Сергей Маринин занимает вторую строчку с 7,59% голосов. Первый зампред комитета Госдумы по инфорполитике, кандидат от «Справедливой России» Марина Ким и директор компании «Грин-ТС», кандидат от «Новых людей» Юлия Ясайтис набирают по 3,8%.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.