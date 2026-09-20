МГИК: в Коммунарке зафиксирован повышенный спрос на голосование
К 19:30 мск на участках Москвы сохраняется активный избирательный процесс. Примерно на 15 участках из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать — преимущественно в новых жилых кварталах Коммунарки.
Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут назвал это стандартной ситуацией для ТиНАО: сдаются новые дома, не внесенные в реестр, поэтому жителей новостроек вносят в дополнительные списки избирателей.
Он напомнил, что участки закрываются в 20:00, и пригласил всех, кто еще не проголосовал, зайти на территорию до закрытия. По его словам, всем желающим обеспечат возможность проголосовать выбранным способом.
«Все избиратели будут внесены в список по предъявлении паспорта с пропиской и смогут проголосовать», — заявил господин Реут. Он добавил, что избирательное право будет реализовано в полном объеме.
Дополнительный список в такой ситуации служит способом допустить к голосованию человека, чьи данные не оказались в основном реестре из-за отставания учета новых адресов. Проблемы с актуальностью списков сохранялись и ранее: в марте 2024 года сообщалось, что в них встречались данные об умерших, а живые избиратели не всегда находили себя.
В феврале 2026 года новый порядок учета избирателей закрепил прямую передачу в ЦИК данных от МВД, ФНС и Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния; обновления от МВД должны поступать ежедневно. При переезде или смене паспорта это должно сократить срок уточнения сведений в реестре с нескольких месяцев до нескольких дней.