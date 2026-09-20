МГИК: в Коммунарке зафиксирован повышенный спрос на голосование

К 19:30 мск на участках Москвы сохраняется активный избирательный процесс. Примерно на 15 участках из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать — преимущественно в новых жилых кварталах Коммунарки.

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут назвал это стандартной ситуацией для ТиНАО: сдаются новые дома, не внесенные в реестр, поэтому жителей новостроек вносят в дополнительные списки избирателей.

Он напомнил, что участки закрываются в 20:00, и пригласил всех, кто еще не проголосовал, зайти на территорию до закрытия. По его словам, всем желающим обеспечат возможность проголосовать выбранным способом.

«Все избиратели будут внесены в список по предъявлении паспорта с пропиской и смогут проголосовать», — заявил господин Реут. Он добавил, что избирательное право будет реализовано в полном объеме.