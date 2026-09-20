Один человек пострадал при падении Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Красавиа» «совершил жесткую посадку» в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил об одном пострадавшем.

По данным прокуратуры, вертолет выполнял санитарный рейс по маршруту Байкит — Суломай. Инцидент произошел около 19:00 мск (23:00 по местному времени). По данным собеседника ТАСС, на борту было четыре человека. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура начала проверку.

Источник РЕН ТВ сообщил, что травмы получил медицинский работник. К месту инцидента направили борт со спасателями.