Кто выиграл и как проходили выборы в Госдуму. Коротко

В России завершилось трехдневное голосование. «Единая Россия» лидирует с 57,03% голосов после обработки 30% протоколов, ее кандидаты лидируют в большинстве одномандатных округов, а действующие главы регионов и врио предварительно сохраняют свои посты. Коротко о результатах выборов депутатов Госдумы, губернаторов и региональных парламентов — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Явка, атаки, нарушения

После завершения трехдневного голосования предварительная явка на выборах в Госдуму составила 56,66%. Показатель оказался выше явки на выборах 2021, 2016, 2003 и 1993 годов.

Досрочно проголосовали более 4,6 млн человек. За рубежом проголосовали более 212 тыс. россиян. В Москве власти также сообщили о рекордной явке.

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали 3,3 млн человек. Итоговая явка на ней составила 90,87%.

ЦИК сообщил о 3 тыс. кибератак на избирательную систему РФ за три дня голосования. По словам главы Эллы Памфиловой, одна из партий также пыталась внедрить в ДЭГ вредоносную программу.

ЦИК сообщил о трех попытках вброса бюллетеней по всей стране.

В ночь на 20 сентября Москва и Подмосковье подверглись крупнейшей за период кампании атаке беспилотников: по данным властей, было отражено более 1,6 тыс. БПЛА. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали.

Итоги выборов

По данным экзитполов ВЦИОМа, «Единая Россия» получила 49,4% голосов опрошенных, КПРФ — 14,2%, ЛДПР — 10,7%, «Новые люди» — 9,7%, «Справедливая Россия» — 6,6%. ИНСОМАР дал партиям соответственно 52,8%, 14,8%, 9,9%, 8,6% и 5,5%.

Окончательные итоги выборов ЦИК планирует подвести не ранее 25 сентября. Однако уже сейчас «Единая Россия» предварительно претендует на конституционное большинство.

После обработки 50,03% протоколов «Единая Россия» набирала 57,87% голосов. КПРФ получила 13,79%, ЛДПР — 8,80%, «Новые люди» — 7,86%, «Справедливая Россия» — 5,11%.

По данным ЦИКа, в ДЭГ «Единая Россия» получила 49,06%, «Новые люди» — 15,42%, КПРФ — 12,26%, «Справедливая Россия» — 5,75%. «Яблоко» предварительно проходит в Новгородскую областную думу по ДЭГ с результатом 5,02%.

По одномандатным округам кандидаты от «Единой России» лидируют в 177 из 225 округов, КПРФ — в четырех, «Справедливая Россия» и самовыдвиженцы — в трех, ЛДПР — в двух, «Родина» и Партия пенсионеров — по одному после обработки 23,67% протоколов.

Предварительно на губернаторских выборах победили все действующие главы и врио: Рашид Темрезов (Карачаево-Черкессия), Сергей Меняйло (Северная Осетия), Вячеслав Ховалыг (Тува), Александр Шуваев (Белгородская область), Егор Ковальчук (Брянская область), Алексей Русских (Ульяновская область), Олег Мельниченко (Пензенская область), Виталий Королев (Тверская область), Артем Здунов (Мордовия) и Рамзан Кадыров (Чечня).

Предварительно «Единая Россия» сохраняет статус лидирующей партии в законодательных собраниях всех регионов, где проводились выборы.

Анна Токарева