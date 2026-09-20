Зампред ЦИК Николай Булаев назвал нынешние выборы самыми сложными за 10 лет
Нынешняя избирательная кампания стала самой сложной по напряженности и «по внешнему воздействию», заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
«Для меня это за 11 лет самая сложная кампания, которая была, по напряженности, по внешнему воздействию, вы это все видели, кибератаки, которые у нас были и есть», — сказал Николай Булаев в информационном центре комиссии.
По его словам, DDoS-атаки на платформу ЦИК были беспрецедентные. «Ничего подобного никогда у нас не было. Думаю, ни у кого в мире не было», — добавил он. По данным Роскомнадзора, за время голосования извне было произведено 1,5 тыс. DDoS-атак на ресурсы для голосования.
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
DDoS-атаки могут нарушать работу не только самой системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), но и связанных с ней сервисов. Например, в сентябре 2021 года из-за массовых атак произошел сбой портала наблюдения за ДЭГ и с задержкой загружалась статистика. Однако заместитель председателя ЦИК Николай Булаев тогда заявлял, что на ход голосования и работоспособность системы это не повлияло.
Дополнительные ограничения связаны с доступом к интернету: в июне 2026 года ЦИК предупреждала, что перебои со связью могут осложнить использование ДЭГ, а для компенсации этого риска предполагалось использовать дополнительные коллективные точки Wi?Fi. Также для технически неудавшегося сеанса голосования необходим алгоритм, который позволит избирателю проголосовать позднее и одновременно исключит возможность двойного голосования.