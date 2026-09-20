Зампред ЦИК Николай Булаев назвал нынешние выборы самыми сложными за 10 лет

Нынешняя избирательная кампания стала самой сложной по напряженности и «по внешнему воздействию», заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

«Для меня это за 11 лет самая сложная кампания, которая была, по напряженности, по внешнему воздействию, вы это все видели, кибератаки, которые у нас были и есть», — сказал Николай Булаев в информационном центре комиссии.

По его словам, DDoS-атаки на платформу ЦИК были беспрецедентные. «Ничего подобного никогда у нас не было. Думаю, ни у кого в мире не было», — добавил он. По данным Роскомнадзора, за время голосования извне было произведено 1,5 тыс. DDoS-атак на ресурсы для голосования.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.