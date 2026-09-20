МВД России не выявило нарушений, способных сорвать проведение выборов

МВД России не выявило нарушений правопорядка, которые могли бы сорвать проведение выборов в Госдуму. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Андрей Курносенко на брифинге в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

По словам господина Курносенко, в дни голосования в России было возбуждено 27 уголовных дел. Около половины из них — по фактам ложных сообщений о терроризме. В МВД поступило 56 ложных сообщений о минировании зданий в 23 регионах России, уточнил замглавы МВД.

Андрей Курносенко также упомянул атаки Вооруженных сил Украины на регионы во время выборов. «Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов и ракетных обстрелов, цели по срыву выборов не были достигнуты... И самое главное — никто из участников избирательного процесса не пострадал»,— сказал господин Курносенко.

Замминистра отметил, что в период избирательных кампаний было составлено 280 протоколов. Около трети из них — за незаконное распространение агитационных материалов. Господин Курносенко уточнил, что это не окончательная цифра и работа еще ведется.